Algerino fermato per spaccio picchia gli agenti e tenta di mangiare una sedia in Questura (Di lunedì 8 marzo 2021) Udine, 8 mar – Nonostante fosse destinatario di un provvedimento di espulsione dall’Italia e del divieto di dimora ad Udine, un immigrato Algerino è stato sorpreso a spacciare droga nei pressi dell’autostazione nella città friulana. Alla vista degli agenti di polizia, intenti a svolgere controlli finalizzati al contrasto dell’immigrazione clandestina, l’uomo, che si trovava in compagnia di un altro cittadino extracomunitario, ha lasciato cadere a terra un piccolo involucro contenente mezzo grammo di sostanze stupefacenti prima di essere fermato e condotto in Questura. Non senza problemi, vista la resistenza opposta dall’Algerino che più volte ha cercato di divincolarsi per scappare. Doveva essere espulso In seguito ai controlli identificativi effettuati in Questura è emerso che il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 8 marzo 2021) Udine, 8 mar – Nonostante fosse destinatario di un provvedimento di espulsione dall’Italia e del divieto di dimora ad Udine, un immigratoè stato sorpreso a spacciare droga nei pressi dell’autostazione nella città friulana. Alla vista deglidi polizia, intenti a svolgere controlli finalizzati al contrasto dell’immigrazione clandestina, l’uomo, che si trovava in compagnia di un altro cittadino extracomunitario, ha lasciato cadere a terra un piccolo involucro contenente mezzo grammo di sostanze stupefacenti prima di esseree condotto in. Non senza problemi, vista la resistenza opposta dall’che più volte ha cercato di divincolarsi per scappare. Doveva essere espulso In seguito ai controlli identificativi effettuati inè emerso che il ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Terrorismo, fermato algerino a Bari: partecipò alla strage del Bataclan #Bataclan - erpedrini : RT @Signorasinasce: #Udine Un #algerino già in possesso di un #decreto di espulsione (sappiamo bene a cosa gli serve) e nuovamente fermato,… - mlpedo1 : RT @Signorasinasce: #Udine Un #algerino già in possesso di un #decreto di espulsione (sappiamo bene a cosa gli serve) e nuovamente fermato,… - CarlottaMarche7 : RT @Signorasinasce: #Udine Un #algerino già in possesso di un #decreto di espulsione (sappiamo bene a cosa gli serve) e nuovamente fermato,… - Telebari : Terrorismo, algerino fermato a Bari cercava proseliti nei Centri di Permanenza per Rimpatri - #Bari #Notizie… -