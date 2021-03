Agente Insigne: “Ha fatto doppietta respirando con una sola narice. Gattuso? Difficile fare risultati con la squadra dimezzata” (Di lunedì 8 marzo 2021) Intervenuto a Radio Marte, Vincenzo Pisacane, Agente di Lorenzo Insigne, ha così parlato del suo assistito dopo la sua doppietta contro il Bologna: “Insigne? Mai avuto dubbi, ho sempre detto che lui è prima di tutto un grandissimo tifoso, poi un giocatore e poi un capitano. Tutto questo lo carica di responsabilità ma abbiamo visto che quando il gioco si fa duro lui inizia a giocare e inizia a fare le cose che sa fare. Lui ha avuto una settimana particolarissima: era con raffreddore e mal di gola, ha fatto diversi tamponi. Scendendo in campo respirando con una sola narice ha fatto doppietta“. Sulle critiche verso Gattuso invece: “Dare colpe a Gattuso, ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 8 marzo 2021) Intervenuto a Radio Marte, Vincenzo Pisacane,di Lorenzo, ha così parlato del suo assistito dopo la suacontro il Bologna: “? Mai avuto dubbi, ho sempre detto che lui è prima di tutto un grandissimo tifoso, poi un giocatore e poi un capitano. Tutto questo lo carica di responsabilità ma abbiamo visto che quando il gioco si fa duro lui inizia a giocare e inizia ale cose che sa. Lui ha avuto una settimana particolarissima: era con raffreddore e mal di gola, hadiversi tamponi. Scendendo in campocon unaha“. Sulle critiche versoinvece: “Dare colpe a, ...

