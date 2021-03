8 marzo | Mattarella | ' dimissioni in bianco per gravidanza fenomeno odioso'

Advertising

Otto. "Sharon, Victoria, Roberta, Teodora,Sonia, Piera, Luljeta, Lidia, Clara, Deborah, Rossella" Sergioricorda uno a uno i nomi delle donne vittima di femminicidio in questi due soli ..."Questo 8, purtroppo, si svolge ancora sotto il segno della pandemia, che ha appesantito la nostra esistenza, causando un numero senza precedenti di vittime e immani problemi economici, sociali e di ..."E' l'8 marzo. Sharon, Victoria, Roberta, Teodora, Sonia, Piera, Luljeta, Lidia, Clara, Deborah, Rossella Sono state uccise undici donne, in Italia, nei primi due mesi del nuovo anno. Sono state uccis ...(Adnkronos) - "La diffusione del Covid-19, come sempre accade nei periodi difficili, ha colpito maggiormente le componenti più deboli ed esposte. Le donne tra queste. Dal punto di vista occupazionale ...