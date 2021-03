Willie Peyote all’attacco | veleno su Ermal Meta e Francesco Renga

(Di domenica 7 marzo 2021) Dopo la sfida sanremesese la prende poco elegantemente con. Ma le reazioni non tardano ad arrivare. Ala vittoria didurante la serata delle cover non è andata proprio giù. In queste ore sta facendo il giro del web un’intervista del rapper torinese L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

MetaErmal : Caro @willie_peyote voglio farti un dispetto e dirti quello che penso. Penso che tu sia bravo. Ieri eravamo a due m… - rtl1025 : ??Premio della Critica Mia Martini assegnato dalla Sala Stampa a @willie_peyote! Colapesce-Dimartino secondi, Extra… - civati : Se votate @willie_peyote per una volta vinco qualcosa anche io. Sia detto con amicizia. E stima. #Sanremo2021 - XX4067 : RT @trash_italiano: Willie Peyote su Renga: 'ha cagato sul microfono, sembrava Aiello' Willie Peyote su Ermal: 'il primo posto Ermal non s… - MCHJamila : RT @machesfigaa: #Sanrem2021 #WilliePeyote “canta willie peyote” io: -

Ultime Notizie dalla rete : Willie Peyote

Barbara d'Urso ha condiviso un pezzo della canzone disbagliando il testo. Il rapper l'ha presa in giro su Instagram e, anche in quel caso, la conduttrice lo ha ricondiviso non capendo la critica che il cantante di Sanremo 2021 le aveva ...Barbara d'Urso ieri sera ha seguito da casa il Festival di Sanremo pubblicando su Instagram i suoi preferiti, da Malika Ayane ad Arisa, fino ai Coma_Cose e. Proprio in merito a quest'ultimo ha registrato un video nel momento della canzone Mai Dire Mai (La Locura) in cuiintona: Il ritornello però è stato frainteso (volutamente?) ...Willie Peyote, senza peli sulla lingua, ha criticato l'esibizione di Francesco Renga. Ma c'è la sua ex, Ambra Angiolini a difenderlo.Sanremo 2021 è finito ma Willie Peyote dopo Ermal Meta attacca anche Francesco Renga, per lui risponde Ambra Angiolini ...