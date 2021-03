Verona | Juric | “Dato tutto ma abbiamo trovato una squadra più forte”

(Di domenica 7 marzo 2021) Ilesce sconfitto dal confronto col Milan. I gialloblu perdono anche un'occasione per avvicinarsi alla Lazio, travolta ieri dalla Juventus.LE PAROLE DIIl tecnico Ivaninterviene dopo la gara ai microfoni di Sky Sport: "Bisogna dare merito agli avversari oggi. Hanno fatto meglio di noi, pur non creando grandi occasioni. Mi sono piaciuti gli ultimi venti-trenta minuti, nei quali lanon ha mollato niente e poteva riaprirla. Questa volta, però, rendo merito agli avversari: ho visto una, con giocatori con una dinamicità che ho visto poche volte. Sicuramente quando non sei al centocinquanta percento fai fatica a competere contro queste squadre. Ma i ragazzi hanno, loro hanno fatto meglio. ...

