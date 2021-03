Sci alpino, quando le prossime gare? Programma Are e Kranjska Gora, orari, tv, streaming 12-14 marzo (Di domenica 7 marzo 2021) Si sono conclusi i fine settimana di Jasna e Saalbach e la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021 entra ufficialmente nel suo ultimo chilometro. Al Circo Bianco, infatti, non rimane che l’ultimo weekend prima delle Finali di Lenzerheide. Le donne saranno di scena ad Are (in Svezia) per due slalom (uno in notturna) mentre gli uomini saranno impegnati in quel di Kranjska Gora (Slovenia) a loro volta per due prove tecniche, un gigante ed uno slalom. Siamo davvero agli sgoccioli della stagione ed ogni punto potrebbe fare la differenza. Le Sfere di Cristallo sono ormai ad un passo. IN TV – Le gare di Are e Kranjska Gora della Coppa del Mondo di sci alpino saranno trasmesse in diretta su Eurosport e RaiSport, in diretta streaming su Rai Play, Eurosport ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) Si sono conclusi i fine settimana di Jasna e Saalbach e la Coppa del Mondo di sci2020-2021 entra ufficialmente nel suo ultimo chilometro. Al Circo Bianco, infatti, non rimane che l’ultimo weekend prima delle Finali di Lenzerheide. Le donne saranno di scena ad Are (in Svezia) per due slalom (uno in notturna) mentre gli uomini saranno impegnati in quel di(Slovenia) a loro volta per due prove tecniche, un gigante ed uno slalom. Siamo davvero agli sgoccioli della stagione ed ogni punto potrebbe fare la differenza. Le Sfere di Cristallo sono ormai ad un passo. IN TV – Ledi Are edella Coppa del Mondo di scisaranno trasmesse in diretta su Eurosport e RaiSport, in direttasu Rai Play, Eurosport ...

Gazzetta_it : Sci Cdm, #Bassino in paradiso! Chiude quarta ma vince la Coppa del mondo di gigante - Eurosport_IT : SI FA FESTAAAAAAAAAAA! ?????? Marta Bassino conquista la sua prima Coppa del Mondo di specialità! ????????… - _Carabinieri_ : Importante successo di Federica #Brignone nel Super Gigante Femminile in Val di Fassa. L’atleta del Centro Sportivo… - sportface2016 : #SciAlpino Marta #Bassino commenta in lacrime la vittoria della Coppa del mondo di gigante - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Jasna in DIRETTA: Marta Bassino vince la Coppa di gigante Vlhova a -36 da Gut-Behrami -… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino Marta Bassino vince la coppa del mondo di Gigante. Colpo Vlhova a Jasna Jasna , 7 marzo 2021 - A Jasna va in scena il penultimo Gigante femminile stagionale della Coppa del Mondo di sci alpino. La gara va a Petra Vlhova , ma l'attenzione è tutta per l'azzurra Marta Bassino , che termina quarta e conquista i punti necessari per vincere la Coppa del Mondo di specialità . La gara ...

Marta Bassino vince la Coppa del Mondo, la cuneese regina nel gigante Marta corona così nel migliore dei modi un'annata che l'ha definitivamente inclusa tra le grandi dello sci alpino. Il più bel regalo per i 25 anni appena festeggiati una settimana fa il 27 febbraio. ...

Sci alpino oggi: orari, tv, programma, streaming, startlist gigante Jasna e superG Saalbach OA Sport Super-G di Saalbach, vince Odermatt SAALBACH-HINTERGLEMM (Austria) - Marco Odermatt vince la gara di Super-G maschile della Coppa del Mondo di sci alpino sulla pista austriaca di Saalbach-Hinterglemm. L'atleta svizzero ha realizzato il ...

Bassino in paradiso! Chiude quarta ma vince la Coppa del mondo di gigante In Slovacchia vince la Vhova, davanti alla Robinson, terza l'americana Mikaela Shiffrin. L'azzurra conquista la Coppa di specialità ...

