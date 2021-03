Sanremo, Ibrahimovic: «Ho vinto 11 scudetti». E cancella la Juventus (Di domenica 7 marzo 2021) Nel corso dell’ultima serata del Festival di Sanremo, Ibrahimovic si è “tolto” gli scudetti conquistati con la Juventus Zlatan Ibrahimovic, ospite fisso a Sanremo in queste serate, ha tenuto un monologo sul palco dell’Ariston in cui ha citato i titoli nazionali vinti nella sua scintillante carriera. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 «Ho vinto 11 scudetti», dimenticandosi o più probabilmente omettendo volontariamente i due tricolori vinti alla Juventus nelle stagioni 2004-2005 e 2005-2006 ma revocati dalle sentenze di Calciopoli. Un particolare che di certo non avrà fatto piacere ai tifosi bianconeri. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 marzo 2021) Nel corso dell’ultima serata del Festival disi è “tolto” gliconquistati con laZlatan, ospite fisso ain queste serate, ha tenuto un monologo sul palco dell’Ariston in cui ha citato i titoli nazionali vinti nella sua scintillante carriera. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 «Ho11», dimenticandosi o più probabilmente omettendo volontariamente i due tricolori vinti allanelle stagioni 2004-2005 e 2005-2006 ma revocati dalle sentenze di Calciopoli. Un particolare che di certo non avrà fatto piacere ai tifosi bianconeri. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : 'Grazie Italia, la mia seconda casa'. Il monologo di #Ibrahimovic a #Sanremo2021 - Eurosport_IT : Zlatan #Ibrahimovic ci fa sciogliere nella finale di #Sanremo2021: 'Non è il mio Festival, è il Festival dell’Itali… - Corriere : Comico improvvisato, perfetto nei tempi: perché Ibra è stato fondamentale per il Fest... - RPacchetti : RT @RobertoGueli: Ibrahimovic a Sanremo e il gol contro l - monicaswife__ : Ma raga in tutto ciò una delle componenti più inutili di Sanremo quest’anno è stato Ibrahimovic, per il resto è stato tutto perfetto ???? -