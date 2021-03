**Sanremo: Fiorello, ‘molta solidarietà da colleghi, chi fa mio mestiere sa quanto serva pubblico’** (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “Io e Ama, ci siamo inventati un mestiere, quello di fare gli spettacoli per nessuno, e credo che di questo bisogna che se ne dia atto, perché molti non lo hanno nemmeno preso in considerazione”. Tra il serio e il faceto, Fiorello mette i puntini sulle ‘i’ sulle difficoltà di fare un festival senza pubblico in sala, sottolineando alcuni aspetti nel corso della conferenza stampa finale della kermesse. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “Io e Ama, ci siamo inventati un, quello di fare gli spettacoli per nessuno, e credo che di questo bisogna che se ne dia atto, perché molti non lo hanno nemmeno preso in considerazione”. Tra il serio e il faceto,mette i puntini sulle ‘i’ sulle difficoltà di fare un festival senza pubblico in sala, sottolineando alcuni aspetti nel corso della conferenza stampa finale della kermesse. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

