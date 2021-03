Sampdoria-Cagliari | Pavoletti ammonito per proteste | era diffidato | salta la Juventus

(Di domenica 7 marzo 2021) Tegola per ilin vista del prossimo impegno dei sardi in casa contro la. Nel corso del match con laLeonardoha rimediato un cartellino giallo molto evitabile per via di una protesta reiterata nei confronti dell’arbitro Giacomelli. L’attaccante toscano dei rossoblu era peròe salterà dunque il match della Sardegna Arena contro la Vecchia Signora. SportFace.

Allo stadio Marassi di Genova si gioca il posticipo delle 18:00 tra. Al termine del primo il risultato vede in vantaggio ilgrazie a un gol di Joao Pedro al 12 . Comments commentsSegui il match in tempo reale: reduci dal pari in rimonta nel derby contro il Genoa, i blucerchiati cercano i tre punti per tornare nel lato sinistro della ...Termina il primo tempo di Sampdoria-Cagliari, con i sardi avanti 1-0. Prima frazione praticamente a senso unico a favore della squadra di Semplici e e prestazione da dimenticare per i blucerchiati, si ...L’attaccante brasiliano João Pedro, autore nel primo tempo del gol che per il momento decide Sampdoria-Cagliari, ai microfoni di Sky Sport nell’intervallo TENERE DURO. “La squadra ha portato a casa du ...