Roma, Mancini contento a metà: "Vittoria importante, ma serve altro per la Champions" (Di domenica 7 marzo 2021) Tre punti d'oro per puntare ancora alla Champions League. La Roma si impone anche sul Genoa, dando continuità alla Vittoria contro la Fiorentina durante il turno infrasettimanale. Attualmente i capitolini sono in quarta posizione. Il gol della Vittoria dei giallorossi sul Genoa porta la firma di Gianluca Mancini. Il difensore ha espresso le sue impressioni ai microfoni di Dazn: "L'importante è aver vinto, non abbiamo fatto una bella partita. Abbiamo anche rischiato alla fine, sono partite difficile ma l'importante sono stati i tre punti. A Cristante vanno fatti solamente i complimenti, abbiamo giocato bene noi difensori. Sicuramente ci manca uno step in più per ..."

