Parma | D’Aversa | “Ci facciamo gol da soli Deve scattare qualcosa nella nostra testa”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 7 marzo 2021) Ilassapora la vittoria sulla Fiorentina, ma viene riacciuffato proprio in extremis. I gialloblu restano ancorazona retrocessione, a meno cinque dal quartultimo posto.caption id="attachment 1090845" align="alignnone" width="3000" D'Aversa, getty images/captionLE PAROLE DI D'AVERSAIl tecnico Roberto D'Aversa analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Nelle ultime partite, la squadra è stata sempre alla pari dell'avversario. Andiamo facilmente in gol, ma non riusciamo a portare a casa il risultato pieno. Oggi ci siamo fatti gol dasul terzo e anche sul primo. Stiamo giocando bene. Siamo in questa posizione in classifica per via di qualche difetto. Non mi spiego il risultato di oggi. Eravamo contro una squadra in difficoltà. Mancavano tre minuti. Commettiamo errori di inesperienza anche se ...