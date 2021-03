Niente tris per Amadeus. Il predestinato è Cattelan - (Di domenica 7 marzo 2021) Laura Rio Il conduttore rinuncia e la Rai non sembra troppo dispiaciuta. Forse il sostituto è già pronto Il capitano porta in salvo la nave e poi se ne torna - umiliato - a casa. Si deve leggere così la dichiarazione raggelante pronunciata ieri mattina da Amadeus poche ore prima di affrontare l'ultima e più importante serata del Festival: «Non ci sarà un Amadeus ter». Insomma, dopo che il presentatore è riuscito, in condizioni estremamente difficili, a realizzare uno show più che dignitoso, a tratti molto divertente (leggi Fiorello) e ad aprire le porte alla musica giovane, si fa da parte. Si sarebbe immaginato che un'impresa del genere l'avesse di diritto consacrato per la prossima edizione. E che la Rai all'unisono glielo chiedesse a gran voce. Invece, ieri, in conferenza stampa, dopo l'annuncio della decisione, non si è levata alcuna ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 7 marzo 2021) Laura Rio Il conduttore rinuncia e la Rai non sembra troppo dispiaciuta. Forse il sostituto è già pronto Il capitano porta in salvo la nave e poi se ne torna - umiliato - a casa. Si deve leggere così la dichiarazione raggelante pronunciata ieri mattina dapoche ore prima di affrontare l'ultima e più importante serata del Festival: «Non ci sarà unter». Insomma, dopo che il presentatore è riuscito, in condizioni estremamente difficili, a realizzare uno show più che dignitoso, a tratti molto divertente (leggi Fiorello) e ad aprire le porte alla musica giovane, si fa da parte. Si sarebbe immaginato che un'impresa del genere l'avesse di diritto consacrato per la prossima edizione. E che la Rai all'unisono glielo chiedesse a gran voce. Invece, ieri, in conferenza stampa, dopo l'annuncio della decisione, non si è levata alcuna ...

Advertising

missiteveryday : tris. una sola persona mi chiamava così e niente... carino ma mi ricorda quella di divergent e siamo copletamente opposte - LellyMellyy : Niente raga, tris di pezzi stupendi. Grazie Achille. Grazie Fulminacci. Grazie Willie. #Sanremo21 #Sanremo - Tris_Malik_01 : RT @influenzami: e voi che dicevate che leccare il culo a jay z non serviva a niente sono uno dei suoi account preferiti tie - Tris_Malik_01 : RT @Aletommo_z: Avevo la diretta accesa praticamente 24/7, vivendo completamente sola sentire e vedere altre persone, mi faceva bene. E ora… - Tris_Malik_01 : RT @H_ismysafeplace: T a D:'Tu non riesci a dare coerenza alla vita perché la vita non è mai stata coerente con te' Con tanto di commozione… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente tris Festival di Sanremo 2021, trionfano i Maneskin ... niente allegria e soprattutto nessuna traccia di quella lucida follia mista ad esaltazione che ... si porta via anche Amadeus e Fiorello che rinunciano al tris di conduzioni aprendo le porte a ...

Juve - Lazio, le pagelle: Chiesa l'uomo in più, Immobile un fantasma Gioca un pallone male e concede il tris Juve. Disastro. PATRIC 4,5 Dà una palla lentissima di testa ad Escalante. Torna sulla fascia e non fa niente. Complice. PEREIRA n.g. CAICEDO n.g. MURIQI n.g. ...

Niente tris per Amadeus. Il predestinato è Cattelan ilGiornale.it Juve-Lazio 3-1: tabellino, statistiche e marcatori TORINO - Niente da fare per la Lazio, battuta 3-1 a Torino dalla Juventus nonostante l'iniziale vantaggio. Partono benissimo i biancocelesti che passano avanti già al 14' con Correa, bravo a sfruttare ...

Niente tris per Amadeus. Il predestinato è Cattelan Il capitano porta in salvo la nave e poi se ne torna - umiliato - a casa. Si deve leggere così la dichiarazione raggelante pronunciata ieri mattina da Amadeus poche ore prima di affrontare l'ultima e ...

...allegria e soprattutto nessuna traccia di quella lucida follia mista ad esaltazione che ... si porta via anche Amadeus e Fiorello che rinunciano aldi conduzioni aprendo le porte a ...Gioca un pallone male e concede ilJuve. Disastro. PATRIC 4,5 Dà una palla lentissima di testa ad Escalante. Torna sulla fascia e non fa. Complice. PEREIRA n.g. CAICEDO n.g. MURIQI n.g. ...TORINO - Niente da fare per la Lazio, battuta 3-1 a Torino dalla Juventus nonostante l'iniziale vantaggio. Partono benissimo i biancocelesti che passano avanti già al 14' con Correa, bravo a sfruttare ...Il capitano porta in salvo la nave e poi se ne torna - umiliato - a casa. Si deve leggere così la dichiarazione raggelante pronunciata ieri mattina da Amadeus poche ore prima di affrontare l'ultima e ...