(Di domenica 7 marzo 2021) Il tasso di occupazione dei posti letto ha raggiunto il 28 per cento in tutta Italia e la situazione è difficile in undici regioni

Advertising

petergomezblog : Bologna, nelle terapie intensive del Sant’Orsola: ora gli intubati hanno tra 45 e 60 anni. “Con le varianti decorso… - abollis : RT @ilpost: Nelle terapie intensive le cose si complicano - SimonettaColt4 : RT @ilpost: Nelle terapie intensive le cose si complicano - ilpost : Nelle terapie intensive le cose si complicano - infoitinterno : 'Impennata di soccorsi per casi Covid Più trasferimenti nelle terapie intensive' -

Ultime Notizie dalla rete : Nelle terapie

Il Post

Negli ospedali sono ricoverati nei reparti ordinari 1.216 malati (+19), mentreintensive sono 153 i letti occupati da pazienti colpiti dal virus dato stabile rispetto a ieri....che a ieri le persone attualmente in ospedale per la pandemia sono 18.785 e i nuovi casi... brasile , coronavirus , covid - 19 , record ricoveri , ricoveri ,intensive - - > loading... ...Il tasso di occupazione dei posti letto ha raggiunto il 28 per cento in tutta Italia e la situazione è difficile in undici regioni ...La mancanza di passerelle fisiche attiva, per compensazione, la spinta verso una visualità prorompente e permette performance anche estreme ...