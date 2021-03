Mihajlovic | “Risultato fasullo | noi abbiamo giocato e loro facevano i gol”

Advertising

infoitsport : Bologna, Mihajlovic: '3-1? Risultato fasullo. Dobbiamo segnare di più' - infoitsport : Bologna, Mihajlovic: 'Abbiamo giocato solo noi e loro hanno segnato. Risultato fasullo e sconfitta immeritata' - infoitsport : Mihajlovic dopo il ko con il Napoli: “Risultato bugiardo, ci siamo fatti due gol da soli” - infoitsport : Bologna, Mihajlovic: '3-1 risultato fasullo: non meritavamo di perdere' - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Mihajlovic: 'Il Bologna ha giocato, il Napoli ha fatto gol. Il 3-1 è un risultato fasullo' -

Ultime Notizie dalla rete : Mihajlovic Risultato

ci crede e ne inserisce tre in un colpo solo - Vignato, Medel e Orsolini - ma Insigne ...pure Elmas per Zielinski) e gli azzurri possono gestire senza troppi problemi nel finale un......ha commentato così la partita a Sky Sport: "Noi abbiamo giocato e loro segnavano. Ci siamo fatti tre gol da soli. Un palo, due gol annullati e diverse chance avute: se vedo il...Video Napoli Bologna, risultato e highlights in diretta del posticipo della 26^ giornata di Serie A Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Pol ..."Una sconfitta che non rispecchia quanto visto in campo, almeno nelle dimensioni del risultato" "Noi abbiamo giocato e loro hanno segnato. Ci siamo fatti tre gol da soli". Sinisa Mihajlovic è più disp ...