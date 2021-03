LIVE Parigi-Nizza 2021, prima tappa in DIRETTA: Doubey in fuga. Il gruppo insegue a 5? (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.03 Il vantaggio del fuggitivo sale a 5? dopo 33 km di corsa. 13.59 Doubey con la sua azione conquisterà con ogni probabilità la maglio a pois. Ricordiamo che sono 4 i GPM di giornata tutti di terza categoria. L’échappé du jour sur #ParisNice ! @FabienDoubey A.S.O. / F. Boukla pic.twitter.com/tjOGoLSXgf — Prix Antargaz (@PrixAntargaz) March 7, 2021 13.55 Il fuggitivo sta affrontando la prima asperità di giornata la Cote de Senlisse di terza categoria. Il gruppo a 4’20”. 13.51 Il plotone ha lasciato andare Doubey che porta il suo vantaggio a oltre 4?. 13.47 Il fuggitivo continua a spingere per allungare sul gruppo. #ParisNice Fabien Doubey est seul en tête pour le moment ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.03 Il vantaggio del fuggitivo sale a 5? dopo 33 km di corsa. 13.59con la sua azione conquisterà con ogni probabilità la maglio a pois. Ricordiamo che sono 4 i GPM di giornata tutti di terza categoria. L’échappé du jour sur #ParisNice ! @FabienA.S.O. / F. Boukla pic.twitter.com/tjOGoLSXgf — Prix Antargaz (@PrixAntargaz) March 7,13.55 Il fuggitivo sta affrontando laasperità di giornata la Cote de Senlisse di terza categoria. Ila 4’20”. 13.51 Il plotone ha lasciato andareche porta il suo vantaggio a oltre 4?. 13.47 Il fuggitivo continua a spingere per allungare sul. #ParisNice Fabienest seul en tête pour le moment ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Parigi-Nizza 2021 prima tappa in DIRETTA: partiti! Gruppo compatto - #Parigi-Nizza #prima #tappa #DIRETTA: - zazoomblog : LIVE Parigi-Nizza 2021 prima tappa in DIRETTA: Roglic favorito c’è Fabio Aru! - #Parigi-Nizza #prima #tappa… - zazoomblog : LIVE Parigi-Nizza 2021 prima tappa in DIRETTA: Roglic favorito c’è Fabio Aru! - #Parigi-Nizza #prima #tappa… - blab_live : #Ciclismo, domani al via la #ParisNice 2021: analisi del percorso, favoriti, quote e #pronostici! - vannisdf : @jacko_cecilia Ma daiiiiiiiiiiii!!!!! A me piace un sacco la versione live in Live in the city of light registrata… -