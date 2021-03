Lego Technic sbarca negli eSport

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 7 marzo 2021) Nuova sfida per l’azienda. Mentre continua ad essere leader nel settore dei giochi coi mattoncini, la società danese si lanciacon il marchioche va ad affiancare la Porsche. Nelle battute iniziali del 2021 Coanda Simsport aveva pubblicato un post su Twitter nel quale aveva anticipato la nascita di questa nuova collaborazione, con la vettura digitale del team Porsche TAG Heuers Supercup 2021 che avrebbe mostrato una livrea del tutto inedita. Il torneo virtuale è già cominciato ed è possibile dunque ammirare la Porsche in versione digitale con la carrozzeria firmata. La verniciatura del bolide tedesco richiama il modellino Porsche 911 RSR 42096 dell’azienda di giocattoli danese. Non mancano alcuni ...