Il Paradiso delle Signore, trame dall'8 al 12 marzo: Vittorio nei guai (Di domenica 7 marzo 2021) Al Paradiso delle Signore non mancheranno le rivalità, le gelosie e le passioni, come attestano le trame dall'8 al 12 marzo. In particolare, ci sarà fermento per la nuova campagna basata sull'abito british di Gabriella, mentre Agnese, deciderà di dare una possibilità al suo matrimonio e chiuderà con Armando. In seguito, l'abito della Rossi riceverà commenti sprezzanti dalla signora Vettorazzo e dalla stampa, mentre il Mantovano, con Salvatore presente, minaccerà di dare fuoco alla Caffetteria. Nel frattempo, Marcello solleciterà Ludovica a partire per Parigi. Successivamente, in seguito alle minacce del Mantovano, Salvatore trascorrerà la notte in caffetteria, mentre una proposta di Adelaide spingerà Ludovica a non partire più per Parigi. Dal ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 7 marzo 2021) Alnon mancheranno le rivalità, le gelosie e le passioni, come attestano le'8 al 12. In particolare, ci sarà fermento per la nuova campagna basata sull'abito british di Gabriella, mentre Agnese, deciderà di dare una possibilità al suo matrimonio e chiuderà con Armando. In seguito, l'abito della Rossi riceverà commenti sprezzantia signora Vettorazzo ea stampa, mentre il Mantovano, con Salvatore presente, minaccerà di dare fuoco alla Caffetteria. Nel frattempo, Marcello solleciterà Ludovica a partire per Parigi. Successivamente, in seguito alle minacce del Mantovano, Salvatore trascorrerà la notte in caffetteria, mentre una proposta di Adelaide spingerà Ludovica a non partire più per Parigi. Dal ...

