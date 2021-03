Il Napoli torna su Bogà | a fine stagione sarà addio con il Sassuolo

(Di domenica 7 marzo 2021)di moda il nome diCome riportato dal Corriere dello Sport Jeremiecon ogni probabilità andrà via, tra le possibili destinazioni … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

... a sinistraGhoulamtitolare. A centrocampo ci sarà la coppia formata da Fabian e Demme,...(4 - 2 - 3 - 1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian, Demme; Politano, ...Lui ha rappresentato L' Inter dei tedeschi, risposta al Milan degli Olandesi oppure aldei ... Nel 1995in Germania con il Bayern Monaco dove finalmente vincera' il titolo nazionale, lo ...Napoli, torna di moda il nome di Bogà Come riportato dal Corriere dello Sport Jeremie Bogà con ogni probabilità andrà via, tra le possibili destinazioni ...Si prepara, però, un rientro che potrebbe far tirare un sospiro di sollievo a Gattuso. La possibilità di sfruttare Ospina, e dare così maggior solidità all’impostazione dal basso, potrebbe di fatto da ...