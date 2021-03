Ibrahimovic | “Se Maldini vuole sono disposto a rinnovare Scudetto? Tutto è possibile”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 7 marzo 2021) Archiviata l'esperienza al Festival di Sanremo 2021, Zlatantorna a parlare di campo e scopre le carte per quanto riguarda il proprio futuro a Che tempo che fa: "Oggi volevo esserci alla partita, la squadra mi è mancata tantissimo durante il Festival. Un giorno senza di loro è come un giorno senza i miei figli. Ho tanta responsabilità verso i miei compagni, mi sento un leader e lorosempre pronti ad ascoltare quello che dico. Il Milan è l’unica squadra che mi fa emozionare così tanto". Carte scoperte per quanto riguarda ilrinnovo con il Milan: "Vediamo. Dipende da, se luiioa restare ancora al Milan.può succedere, Ciancora tante partite da ...