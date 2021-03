Iannone FdI | che fine hanno fatto i covid center in Campania?

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 7 marzo 2021) “Sono tornate le file di ambulanze fuori agli ospedali campani. All’Ospedale di Scafati ambulanze in attesa per una notte intera, malati che al Ruggi di Salerno non vengono più accettati e sono inviati in pellegrinaggio sanitario ad altri ospedali. Chedi De Luca per i quali sono stati spesi milioni di euro e si sprecano le indagini? È passato oltre 1 anno dall’inizio della tragediae laad ogni ondata non è mai pronta”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio, Commissario regionale di FdI in. Consiglia