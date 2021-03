I Måneskin vincono Sanremo 2021 ed ecco la classifica completa

(Di domenica 7 marzo 2021) Ila 71esima edizione del Festival della canzone italiana, la più difficile di sempre, quella dei protocolli di sicurezza, del cambio generazionale nella platea televisiva, dell’ultima volta di Amadeus e Fiorello alla conduzione. La band ha portato il rock all’Ariston e ha conquistato il podio con il brano Zitti e buoni. https://youtu.be/1OISmX4vOKA Ottantun anni in quattro e già capaci di prendersi il palco dell’Ariston, sono più sciolti dei colleghi navigati. Travolgenti, sicuri, dannatamente bravi. Accusati di plagio sui social, hanno rimandato le accuse al mittente e sono andati avanti per la loro strada. E pensare che solo nel dicembre del 2017 arrivavano secondi a X Factor (oscurando il primoto, che nemmeno ci ricordiamo più). Da loro ti aspetti acerbità e sregolatezza, invece trovi rigore maturo e ...

Advertising

SonyMusicItaly : I MÅNESKIN vincono la 71º edizione del Festival di Sanremo con il brano ZITTI E BUONI?? ???? Complimenti ragazzi!… - ValeValentina2 : RT @allecaraihc: il sesso è bello si, ma vuoi mettere i Måneskin che vincono il Festival di Sanremo #Sanremo2021 - RainbowSparrow3 : RT @allecaraihc: il sesso è bello si, ma vuoi mettere i Måneskin che vincono il Festival di Sanremo #Sanremo2021 - icslana : RT @allecaraihc: il sesso è bello si, ma vuoi mettere i Måneskin che vincono il Festival di Sanremo #Sanremo2021 - _cherrymints_ : RT @allecaraihc: il sesso è bello si, ma vuoi mettere i Måneskin che vincono il Festival di Sanremo #Sanremo2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Måneskin vincono

105.net

I Maneskinla 71esima edizione del Festival di Sanremo, tra i 26 big in gara. Secondo posto per Francesca Michielin e Fedez, terzo posto per Ermal Meta. SsaManeskinil festival di 2021. Sono loro i l Big che ha conquistato la 71esima edizione del Festival di Sanremo condotta da Amadeus e Fiorello in un teatro Ariston insolitamente vuoto per la pandemia ...