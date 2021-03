GF Vip: Stefania lancia una frecciatina a Dayane (Di domenica 7 marzo 2021) Stefani Orlando recentemente si è lasciata intervistare da Silvia Toffanin nello studio Verissimo. L’ex gieffina ha raccontato del suo magnifico rapporto con Tommaso Zorzi e poi ha lanciato uno velenosa frecciatina alla bella Dayane Mello. La bella Stefania Orlando dopo essere uscita dalla casa del Grande Fratello Vip ha deciso di lasciarsi intervistare da Silvia Toffanin. L’ex gieffina nello studio di Verissimo si è raccontata a 360 gradi Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 7 marzo 2021) Stefani Orlando recentemente si è lasciata intervistare da Silvia Toffanin nello studio Verissimo. L’ex gieffina ha raccontato del suo magnifico rapporto con Tommaso Zorzi e poi hato uno velenosaalla bellaMello. La bellaOrlando dopo essere uscita dalla casa del Grande Fratello Vip ha deciso di lasciarsi intervistare da Silvia Toffanin. L’ex gieffina nello studio di Verissimo si è raccontata a 360 gradi Articolo completo: dal blog SoloDonna

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP eliminato è... STEFANIA! #GFVIP - vip_erella : RT @ginnigian: Stavo pensando a quanto può fregarsene Stefania Orlando delle cessate che scrive su un social una mandria di ragazzini incat… - Alma42178965 : @chiacolo96 Si sì ma che vip è Salemi??? Ma per piacere. Hai vinto Stefania perché lo meritava e siamo votato noi - vip_erella : RT @gvccixgigi: stefania che vedendo materassi può permettersi addirittura un trasportino di lv per margottina io fossi in voi inizierei a… - vip_erella : Ma la gente che risponde sotto ai tweet di Stefania dicendo “il gf è finito il 1 marzo” “non sei simpatica” “falsa”… -