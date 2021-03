Ermal Meta risponde a Willie Peyote, la polemica sterile: “Annalisa in confronto è un vulcano” (Di domenica 7 marzo 2021) Ermal Meta risponde a Willie Peyote all’indomani della finale del Festival di Sanremo 2021. Con Un Milione Di Cose Da Dirti, Ermal Meta si è classificato al terzo nella 71esima edizione della competizione musicale e stamattina ha risposto per le rime ad alcune infelici affermazioni del collega Willie Peyote (vincitore del premio della critica Mia Martini per la categoria dei Campioni). In una recente intervista, in collegamento da Sanremo, Willie Peyote ha dichiarato che Erma Meta non ha meritato il primo posto nella serata delle cover. Il collega è reo di aver compiuto una scelta “ruffiana” e di non aver stupito in modo particolare con la sua interpretazione. “Gli cedevo il ... Leggi su optimagazine (Di domenica 7 marzo 2021)all’indomani della finale del Festival di Sanremo 2021. Con Un Milione Di Cose Da Dirti,si è classificato al terzo nella 71esima edizione della competizione musicale e stamattina ha risposto per le rime ad alcune infelici affermazioni del collega(vincitore del premio della critica Mia Martini per la categoria dei Campioni). In una recente intervista, in collegamento da Sanremo,ha dichiarato che Ermanon ha meritato il primo posto nella serata delle cover. Il collega è reo di aver compiuto una scelta “ruffiana” e di non aver stupito in modo particolare con la sua interpretazione. “Gli cedevo il ...

Advertising

trash_italiano : UN PENSIERO ALLA NIPOTE DI ERMAL META CHE STASERA POTRÀ GUARDARE SUO ZIO. #Sanremo2021 - SanremoRai : Appreciation tweet per Ermal Meta ?? Lupi, se ci siete, fatevi sentire! ?? @MetaErmal #UnMilioneDiCoseDaDirti… - RaiRadio2 : «Stasera ero meno agitato del solito, era come fosse la quarta canzone di un mio concerto.» ?? @MetaErmal nel backs… - xxxmelancolie : ANDATE LÌ E SPACCATEGLI IL CULO E PORTATE STO EUROVISION IN ITALIA PER FAVORE ERMAL META ON FIRE - hoodiesa7va : @mistatesulca Poi ascolta... Qualcuno Ermal Meta lo doveva umiliare, non poteva continuare ad umiliarsi da solo -