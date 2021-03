Dpcm, nuove restrizioni anti-Covid in vista? Le ipotesi (Di domenica 7 marzo 2021) Un nuovo Dpcm entro una settimana dopo quello del 6 marzo? L'interrogativo inizia a farsi insistente e plausibile, ma per capire come si evolveranno le restrizioni contro il Covid è necessario chiarire alcuni punti. Il primo è legato allo strumento. Non è detto, infatti, che Mario Draghi ed il suo governo ricorrano al Dpcm per eventuali nuove disposizioni legate al Covid, tenuto conto che per alcune modifiche si potrebbe optare di operare con altre vie. Il secondo è, invece, strettamente correlato a quella che sarà la situazione epidemiologica. Al momento lo scenario è tutt'altro che incoraggiante. I dati relativi ai nuovi casi, una possibile proiezione negativa del quadro con ospedalizzazioni e ricoveri terapia intensiva, potrebbero determinare la necessità di un ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 7 marzo 2021) Un nuovoentro una settimana dopo quello del 6 marzo? L'interrogativo inizia a farsi insistente e plausibile, ma per capire come si evolveranno lecontro ilè necessario chiarire alcuni punti. Il primo è legato allo strumento. Non è detto, infatti, che Mario Draghi ed il suo governo ricorrano alper eventualidisposizioni legate al, tenuto conto che per alcune modifiche si potrebbe optare di operare con altre vie. Il secondo è, invece, strettamente correlato a quella che sarà la situazione epidemiologica. Al momento lo scenario è tutt'altro che incoraggiante. I dati relativi ai nuovi casi, una possibile proiezione negativa del quadro con ospedalizzazioni e ricoveri terapia intensiva, potrebbero determinare la necessità di un ...

