Domenica In, speciale Sanremo: Arisa "L'amore? Ma… insomma…" (Di domenica 7 marzo 2021) Arisa ha problemi di cuore con il suo compagno? La risposta data a Mara Venier a Domenica In lascia intuire questo L'artista Arisa si è esibita per prima a Domenica In in onda oggi dal teatro Ariston, che è iniziato in ritardo perché prima è stata trasmessa la messa del Papa che si trova in Iraq, e alla domanda di Mara Venier, dopo l'esibizione, Arisa lasci intendere che sia in crisi con il suo compagno. Si parla del titolo della canzone "Potevi fare di più", brano scritto da Gigi D'Alessio, e Mara appunto le dice: "Ma non in amore. In amore va bene adesso, no?". E Arisa le risponde con "Ma… insomma…". Dunque l'artista lascia intuire che le cose col compagno non vadano proprio benissimo. Aria di crisi insomma.

