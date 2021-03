Ciclismo | Iannone Fdi | ' Giro d' Italia poco al Sud | più tappe nel Meridione' Adnkronos 3

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 7 marzo 2021) () - Il senatore di Fdi ricorda il valore "storico e simbolico" della più importante corsa ana "come fenomeno aggregante e costituente dell'identità nazionale" nonchè "il ruolo di promozione turistica ined all'estero della competizione". Al governo perciòchiede "se sia a conoscenza dei fatti descritti e quali iniziative intenda adottare per promuovere un cambio di rotta da parte di Rcs nella scelta dei percorsi". Dall'esecutivo inoltre si vuole sapere "se ritenga opportuno mettere in atto strategie per incentivare la scelta di percorsi che coinvolgano maggiormente i territori meridionali".