Chi è Random | Biografia | Età | Carriera | Fidanzata | Tatuaggi e Instagram

Random, all'anagrafe Emanuele Caso, è un cantante e rapper italiano di 19 anni originario di Napoli, concorrente di Sanremo 2021 sezione BIG. Ha partecipato al programma Amici Speciali 2020. Diversamente dagli altri concorrenti, Random non proviene da altri talent ma è stato scelto perché ha un grande seguito, soprattutto tra i giovanissimi. Chi è Random? Nome d'arte: Random Vero Nome: Emanuele Caso Data di nascita: 26 aprile 2001 Età: 19 anni Segno zodiacale: Toro Professione: Cantante Rap Luogo di nascita: Massa di Somma (NA) Altezza: non disponibile Peso: non disponibile Tatuaggi: Il rapper ha diversi Tatuaggi: la scritta "fuck" sul dito indice, il segno della Nike sulla mano, una chitarra stilizzata appena sotto al polso Profilo Instagram ufficiale:

Ultime Notizie dalla rete : Chi Random Maneskin, il glam rock trionfa a Sanremo. Amadeus lascia, adesso si può pensare ad Alessandro Cattelan ... Coma_Cose con Fiamme negli occhi , Lo Stato sociale con Combat pop , Random con Torno a te , ... mentre riecheggiano le parole di chi negli anni lo ha giudicato, definito "pagliaccio" e non solo e ...

Sanremo 2021, gaffe e imprevisti più divertenti del Festival. ...nei nomi? Da Barbara Palombelli che chiama Random " Rendom " ad Amadeus che sbaglia l'accento di Cazzola de Lo Stato Sociale , Sanremo è anche questo. Una risata strappata tra la tensione di chi ...

Chi è Random, alla sua prima volta sul palco di Sanremo Vanity Fair Italia Festival di Sanremo: chi è l'ultimo della classifica Chi è arrivato ultimo a Sanremo Scopri chi si è classificato all'ultima posizione della classifica del Festival di Sanremo. Essere ultimi in classifica a Sanremo a volte è stata una vera e propria ben ...

Random a Sanremo 2021 con Torno a te: il testo Del suo brano “Torno a te” ha detto: “Narra un amore finito e invoglia le persone a vivere la propria vita come il primo amore” Spazio per lui sul palco di Sanremo 2021 nella categoria Campioni. “Torn ...

