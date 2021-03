Catania | Di Piazza | “Vittoria a Bisceglie ci fa dimenticare il derby”

(Di domenica 7 marzo 2021) Un gol delsu quel diporta la firma di Matteo Di. L'analisi dell'attaccante rossazzurro che a fine gara analizza così il 3-0 dello stadio Ventura: "Oggi voltiamo pagina dopo la sconfitta nelma voglio esaltare questo grande gruppo e l'allenatore. Oggi ci abbiamo messo il cuore e abbiamo dimenticato il. Il mio gol? Se sto bene fisicamente mi viene tutto meglio. Oggi primo tempo difficile poi con la forza del gruppo siamo riusciti a vincere. Era dura per me giocare dopo sei mesi difficili e mi sto preparando ai playoff. Obiettivo è di ottenere quello che ho mancato un anno fa".embedcontent src="facebook" url="https://www.facebook.com/CalcioSpaOfficial/videos/1982496751904665"LE PAROLE DI IZCO FA 250embedcontent src="facebook" ...

... viene colmata secondo previsione dirottando Albertini a sinistra mentre in avanti Dirileva Sarao con Russotto a svariare in appoggio. Scelte che però non bastano a dare slancio al, ...Sono poi arrivate le Qualificazioni Olimpiche di Bari econ le nazionali seniores, così ... Tecnici), Roberto(Rappr. Tecnici), Natale Salvatore Torchia (Rappr. Tecnici). Questo l'...>>>Clicca qui per visualizzare il tabellino e le statistiche della partita<<< Dopo 5 gare senza vittorie il Catania riesce finalmente ad ottenere i 3 punti. A farne le spese un Bisceglie mai domo che, ...Il Catania torna alla vittoria in trasferta contro il Bisceglie: al “Ventura” gli etnei espugnano i pugliesi con il punteggio di 0-3, riscattando così la sconfitta nel derby contro il Palermo. Dopo un ...