“Canzone segreta” è il nuovo programma condotto da Serena Rossi

(Di domenica 7 marzo 2021)sarà protagonista deldi Rai Uno del venerdì sera dal titolo “” Da Venerdì 12 marzo nella prima serata di Rai Uno arriverà una novità.sarà al timone di undal titolo “”. Il, realizzato in collaborazione con Blu Yazmine, andrà in onda per ben 5 serate, ogni venerdì sera e sarà un viaggio a metà tra musica ed emozioni. Lo show è ispirato ad un format francese e promette momenti di grande suggestione. Da quanto ci è dato sapere fino ad ora, ad ogni puntata si alterneranno sette ospiti d’onore a cui spetterà un regalo a sorpresa. Il dono sarà musicale: una ...

Tornare su quel palco per Sanremo è l'occasione perfetta per presentare l'imminente suo programma '' che avrà inizio venerdì 12 marzo 2021 . Nelle cinque puntate previste, Serena Rossi ...Voto 10 Serena Rossi e Tecla Insolia si limitano a quella che viene chiamata 'promozione di rete': la Rossi lancia il suo nuovo show 'La', la Insolia la fiction su Nada. Si aggiunge ...Serena Rossi sarà protagonista del nuovo programma di Rai Uno del venerdì sera dal titolo "Canzone segreta" Da Venerdì 12 marzo nella prima serata di Rai Uno arriverà una ...