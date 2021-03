Bandai Namco: Tales of Arise torna a mostrarsi con un trailer (Di domenica 7 marzo 2021) Bandai Namco ha ufficialmente fatto tornare sotto i riflettori del pubblico e della stampa Tales of Arise, scomparso da qualche tempo, mostrando anche un nuovo trailer I fan della serie Tales of sono fermi da un po’ di tempo, moralmente parlando. L’ultima iterazione rilasciata da Bandai Namco è Tales of Vesperia: Definitive Edition che ormai compie due anni, ci sono rumor vari su un marchio registrato a fine anno scorso chiamato Tales of Luminaria, ma niente più. In particolare, Tales of Arise, il titolo che sarebbe dovuto uscire nel corso del 2020, è stato ufficialmente rinviato a data da destinarsi, scomparendo poi dai radar. Qualche generica voce nello scorso ... Leggi su tuttotek (Di domenica 7 marzo 2021)ha ufficialmente fattore sotto i riflettori del pubblico e della stampaof, scomparso da qualche tempo, mostrando anche un nuovoI fan della serieof sono fermi da un po’ di tempo, moralmente parlando. L’ultima iterazione rilasciata daof Vesperia: Definitive Edition che ormai compie due anni, ci sono rumor vari su un marchio registrato a fine anno scorso chiamatoof Luminaria, ma niente più. In particolare,of, il titolo che sarebbe dovuto uscire nel corso del 2020, è stato ufficialmente rinviato a data da destinarsi, scomparendo poi dai radar. Qualche generica voce nello scorso ...

