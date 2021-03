14 donne che hanno deciso di dire no alla depilazione e di mostrare una bellezza differente (Di domenica 7 marzo 2021) Negli ultimi anni sta andando sempre più di moda, tra le donne, un ritorno completo al “naturale”. Ogni giorno sempre più persone si uniscono a quell’area di pensiero che vede la sua particolare scelta come protesta, nei confronti di una società legata a determinati canoni di bellezza. Proprio per questo motivo, molte donne hanno deciso di rinunciare a tingersi i capelli, o eliminare i peli di braccia, ascelle, viso e sopracciglia. Secondo queste donne per quale motivo, ciò che la natura ha creato dovrebbe essere brutto? Chi ha stabilito che la bellezza femminile deve essere una soltanto? Per molte donne, la ceretta, la depilazione e altre pratiche sono davvero una tortura. Questi mezzi per “migliorare il proprio aspetto”, causano ... Leggi su virali.video (Di domenica 7 marzo 2021) Negli ultimi anni sta andando sempre più di moda, tra le, un ritorno completo al “naturale”. Ogni giorno sempre più persone si uniscono a quell’area di pensiero che vede la sua particolare scelta come protesta, nei confronti di una società legata a determinati canoni di. Proprio per questo motivo, moltedi rinunciare a tingersi i capelli, o eliminare i peli di braccia, ascelle, viso e sopracciglia. Secondo questeper quale motivo, ciò che la natura ha creato dovrebbe essere brutto? Chi ha stabilito che lafemminile deve essere una soltanto? Per molte, la ceretta, lae altre pratiche sono davvero una tortura. Questi mezzi per “migliorare il proprio aspetto”, causano ...

