VIDEO Biathlon, Lisa Vittozzi torna sul podio nella sprint di Nove Mesto! Quinta Dorothea Wierer (Di sabato 6 marzo 2021) La norvegese Tiril Eckhoff ha vinto la sprint femminile della Coppa del Mondo di Biathlon, chiudendo in 18’48?4, nonostante un errore a terra, andando a precedere l’ucraina Yuliia Dzhima, seconda a 9?3 con il 10/10 al poligono ottenuto oggi. Terza posizione per l’azzurra Lisa Vittozzi, anch’ella perfetta al tiro, con un ritardo di 15?0 dalla vetta, mentre al quarto posto c’è la bielorussa Dzinara Alimbekava, staccata di 16?1 con il 10/10 al poligono infine chiude Quinta l’altra italiana Dorothea Wierer, a 16?3 con un errore in piedi. HIGHLIGHTS sprint FEMMINILE 5 in a row! @TirilEckhoff takes the sprint in Nove Mesto as well @TirilEckhoff @NSSF Biathlon Yuliia Dzhima@Lisa ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) La norvegese Tiril Eckhoff ha vinto lafemminile della Coppa del Mondo di, chiudendo in 18’48?4, nonostante un errore a terra, andando a precedere l’ucraina Yuliia Dzhima, seconda a 9?3 con il 10/10 al poligono ottenuto oggi. Terza posizione per l’azzurra, anch’ella perfetta al tiro, con un ritardo di 15?0 dalla vetta, mentre al quarto posto c’è la bielorussa Dzinara Alimbekava, staccata di 16?1 con il 10/10 al poligono infine chiudel’altra italiana, a 16?3 con un errore in piedi. HIGHLIGHTSFEMMINILE 5 in a row! @TirilEckhoff takes theinMesto as well @TirilEckhoff @NSSFYuliia Dzhima@...

Advertising

Eurosport_IT : STREPITOSA LISA VITOZZI! ?????? L'azzurra chiude al 3° posto la sprint femminile a Nove Mesto e ritrova il podio che… - vitasportivait : ???? #Biathlon | #NMNM21 ???? Tiril Eckhoff ???? imbattibile nella sprint! ?? Ennesima vittoria per la norvegese in ques… - vitasportivait : ???? #Biathlon | #NMNM21 ???? La Svezia ???? vince la staffetta femminile! Il quartetto svedese trova il successo batte… - Stefanex92 : RT @Eurosport_IT: Rebecca Passler è argento mondiale nella sprint junior! Il biathlon azzurro è pronto per il futuro! ???????? #EurosportBIAT… - KvashninLeonid : RT @Eurosport_IT: Rebecca Passler è argento mondiale nella sprint junior! Il biathlon azzurro è pronto per il futuro! ???????? #EurosportBIAT… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Biathlon Pragelato: la Città metropolitana intervista Giorgio Merlo per 'I venerdì dal sindaco'. Il ...di cui si è parlato c'è sogno di riportare la Coppa del Mondo di sci nordico sulla pista olimpica di Plan e di dar vita ad un centro per la diffusione del biathlon in Val Chisone . Ecco il video ...

Fabiana Carpella: stagione magica per la biatleta di Tesero Ha 17 anni è di Tesero, Valle di Fiemme, e si sta mettendo in mostra come una delle migliori giovani del biathlon italiano di Gianfranco Benincasa Stagione magica per la fiemmese Fabiana Carpella , che dopo alcuni piazzamenti di rilievo nelle prime gare stagionali, si è aggiudicata i titoli italiani ...

VIDEO Biathlon, Mondiali 2021: la sorpresa di Martin Ponsiluoma. 13° posto per Lukas Hofer OA Sport Pragelato: la Città metropolitana intervista Giorgio Merlo per "I venerdì dal sindaco". Il video Questa settimana per la rubrica "I venerdì dal sindaco" la Città metropolitana di Torino ha dedicato il suo reportage-intervista al primo cittadino di Pragelato, ...

Niente medaglia per Lisa Vittozzi: gli highlights della mass start di Pokljuka Niente medaglia per Lisa Vittozzi: gli highlights della mass start di Pokljuka video VIDEO BIAHTLON - Si sognava una medaglia con la Wierer, ma alla fine è stata ...

...di cui si è parlato c'è sogno di riportare la Coppa del Mondo di sci nordico sulla pista olimpica di Plan e di dar vita ad un centro per la diffusione delin Val Chisone . Ecco il...Ha 17 anni è di Tesero, Valle di Fiemme, e si sta mettendo in mostra come una delle migliori giovani delitaliano di Gianfranco Benincasa Stagione magica per la fiemmese Fabiana Carpella , che dopo alcuni piazzamenti di rilievo nelle prime gare stagionali, si è aggiudicata i titoli italiani ...Questa settimana per la rubrica "I venerdì dal sindaco" la Città metropolitana di Torino ha dedicato il suo reportage-intervista al primo cittadino di Pragelato, ...Niente medaglia per Lisa Vittozzi: gli highlights della mass start di Pokljuka video VIDEO BIAHTLON - Si sognava una medaglia con la Wierer, ma alla fine è stata ...