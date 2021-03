Spezia-Benevento 1-1: Gaich apre, Verde riacciuffa (Di sabato 6 marzo 2021) Spezia-Benevento si chiude senza vincitori e lascia speranze alle inseguitrici. apre Gaich nel primo tempo con il suo primo gol in Serie A, poi Verde sigla l’1-1 nella seconda frazione. Quali sono le scelte dei tecnici? Solito 4-3-3 per Vincenzo Italiano. In porta c’è Zoet, dato che Provedel è risultato positivo al Covid-19. Ferrer sulla corsia di destra, la coppia centrale Ismajli-Terzi e infine Bastoni sulla sinistra. A sorpresa non c’è Maggiore a centrocampo, al suo posto gioca Sena. Completano il reparto Ricci ed Estevez. In avanti parte di nuovo titolare Gyasi, con Verde sulla fascia opposta. In avanti c’è N’Zola. Qualche sorpresa anche nel 4-3-2-1 di Inzaghi. Il tecnico non ha convocato Schiattarella e Roberto Insigne a causa di un litigio, una decisone presa anche dalla ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 6 marzo 2021)si chiude senza vincitori e lascia speranze alle inseguitrici.nel primo tempo con il suo primo gol in Serie A, poisigla l’1-1 nella seconda frazione. Quali sono le scelte dei tecnici? Solito 4-3-3 per Vincenzo Italiano. In porta c’è Zoet, dato che Provedel è risultato positivo al Covid-19. Ferrer sulla corsia di destra, la coppia centrale Ismajli-Terzi e infine Bastoni sulla sinistra. A sorpresa non c’è Maggiore a centrocampo, al suo posto gioca Sena. Completano il reparto Ricci ed Estevez. In avanti parte di nuovo titolare Gyasi, consulla fascia opposta. In avanti c’è N’Zola. Qualche sorpresa anche nel 4-3-2-1 di Inzaghi. Il tecnico non ha convocato Schiattarella e Roberto Insigne a causa di un litigio, una decisone presa anche dalla ...

