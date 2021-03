Sanremo | Colapesce e Dimartino guidano la classifica della sala stampa

(Di sabato 6 marzo 2021) Roma, 6 mar. (Adnkronos) -ladeterminata dal votoal terminequarta serata del festival di. Secondo posto per i Maneskin, terzo per Willie Peyote. A seguire, nell'ordine: La Rappresentante di Lista, Ermal Meta, Noemi, Arisa, Irama, Malika Ayane, Madame, Fedez-Michielin, Orietta Berti, ComaCose, Max Gazzé, Lo Stato Sociale, Fulminacci, Annalisa, Extraliscio, Ghemon, Gaia, Fasma, Francesco Renga, Bugo, Gio Evan, Aiello, Random.

RaiRadio2 : «Abbiamo regalato a tutti un 45 giri con la copertina di un artista italiano che si chiama Fontanesi.» ??… - _the_jackal : La ballerina di Colapesce e Di Martino balla mentre dietro di lei Sanremo crolla a pezzi #Sanremo2021 - francescacheeks : Ora su @repubblica la seconda #BreakFEAT della settimana sanremese. Questa volta Francesca insieme a Colapesce e Di… - Henrybah : RT @RadioItalia: La Sala Stampa premia Colapesce e @dimartinooff , ma saldo in vetta c'è @MetaErmal ! #fuorisanremoreward @intesasanpaolo… - RadioItalia : La Sala Stampa premia Colapesce e @dimartinooff , ma saldo in vetta c'è @MetaErmal ! #fuorisanremoreward… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo Colapesce

Quelli che sono qui asono professionisti fortunati perché lavorano. Ma il lavoro deve ... La top ten della classifica generale Eccola in ordine crescente: Noemi, Malika Ayane,......della quarta serata Ecco i 26 Big in gara che vedremo alla quarta serata del Festival di: ...(Arnica) Irama (La genesi del tuo colore) Random (Torno a te) Arisa (Potevi fare di più)e ...Roma, 6 mar. (Adnkronos) - Colapesce e Dimartino guidano la classifica determinata dal voto della sala stampa al termine della quarta serata del ...La gara prosegue con Colapesce e Dimartino e Max Gazzè e Trifluoperazina ... il cui ritornello in levare è uno dei momenti musicali più azzeccati di questo Sanremo. Vola alto l’efficace inciso di ...