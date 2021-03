Sanremo 2022 | Amadeus lascia | «Non ci sarà l’Ama Ter»

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 6 marzo 2021). Con serenità e fermezza,ha annunciato che l’anno prossimo non tornerà alla guida del Festival di. Nel corso della conferenza stampa della serata finale, il direttore artistico delle ultime due edizioni della kermesse canora ha infatti dichiarato che non prenderà in mano le redini anche nel, consegnando di fatto le sue “dimissioni”. Il conduttore, reduce da una complessa edizione (noi avevamo propostoTer a scatola chiusa), considera infatti, almeno per il momento, chiusa la sua “esperienza” nella storica manifestazione. “Sono grato alla Rai, a Teresa De Santis che mi chiamò e a Stefano Coletta che mi ha richiamato. Per me è stato un motivo di orgoglio. Sono stati duestorici. Si parte ...