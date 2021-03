Sanremo 2021, scaletta della serata finale (Di sabato 6 marzo 2021) Sanremo 2021, Amadeus e Ibra Il primo a cantare sarà Ghemon, l’ultimo Aiello. Ecco la scaletta della serata finale del Festival di Sanremo 2021, che culminerà con la proclamazione del vincitore della 71esima edizione della kermesse. Prima di arrivare a quel momento, tutti e 26 i Big in gara si esibiranno nuovamente, stavolta esponendosi anche al giudizio del televoto. Ospiti della serata, Ornella Vanoni con Francesco Gabbani, Umberto Tozzi, Riccardo Fogli con Michele Zarrillo e Paolo Vallesi. Poi Dardust, Alberto Tomba e Federica Pellegrini, il gruppo di ballerini Urban Theory e la Banda della Marina Militare. Un menù ricco per quello che sarà anche il gran ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 6 marzo 2021), Amadeus e Ibra Il primo a cantare sarà Ghemon, l’ultimo Aiello. Ecco ladel Festival di, che culminerà con la proclamazione del vincitore71esima edizionekermesse. Prima di arrivare a quel momento, tutti e 26 i Big in gara si esibiranno nuovamente, stavolta esponendosi anche al giudizio del televoto. Ospiti, Ornella Vanoni con Francesco Gabbani, Umberto Tozzi, Riccardo Fogli con Michele Zarrillo e Paolo Vallesi. Poi Dardust, Alberto Tomba e Federica Pellegrini, il gruppo di ballerini Urban Theory e la BandaMarina Militare. Un menù ricco per quello che sarà anche il gran ...

