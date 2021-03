Sanremo 2021, il coming out della big: “Abbatteremo qualche taboo” (Di sabato 6 marzo 2021) Con la sua partecipazione a Sanremo 2021, la cantante decide di fare coming out per cercare di abbattere alcuni taboo ancora presenti Sanremo 2021 arriva all’atto finale. Infatti questa sera… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 6 marzo 2021) Con la sua partecipazione a, la cantante decide di fareout per cercare di abbattere alcuniancora presentiarriva all’atto finale. Infatti questa sera… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

Advertising

repubblica : Ermal Meta, il favorito: 'Mi sento fortunato. E anche responsabile' di Ernesto Assante - VanityFairIt : Le foto esclusive dal camper di Sanremo. Cosa non si fa per non sgualcire l'abito... - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - RaiRadio2 : RT @Raiofficialnews: ?? La conferenza stampa dei vincitori delle Nuove Proposte e dell'organizzazione ?? - dariodigennaro : Enzo #Avitabile insieme ai #Bottari rendono omaggio al grande Renato #Carosone con un medley Enzo Avitabile è un gr… -