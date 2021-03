Pioli “Stringere i denti, prossimi mesi decisivi” (Di sabato 6 marzo 2021) CARNAGO (ITALPRESS) – “Pensare di ottenere gli stessi risultati dell’annata precedente garantendo la stessa continuità per un tempo così lungo, era complicato, purtroppo ci sono stati anche gli infortuni e abbiamo avuto problemi con il Covid, sono situazioni che lasciano problematiche. Ora è il momento di Stringere i denti, abbiamo fatto cose molto positive, ma i prossimi due mesi e mezzo saranno decisivi per campionato ed Europa League e dobbiamo cercare di vincere più partite possibili da qui alla fine”. Così il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia del match di domani in casa del Verona. Una partita difficile che arriva in un momento non semplice, con l’Inter che si è presa il posto e che è già a +6. “Abbiamo sempre puntato sulle nostre prestazioni e sui nostri risultati, ... Leggi su ildenaro (Di sabato 6 marzo 2021) CARNAGO (ITALPRESS) – “Pensare di ottenere gli stessi risultati dell’annata precedente garantendo la stessa continuità per un tempo così lungo, era complicato, purtroppo ci sono stati anche gli infortuni e abbiamo avuto problemi con il Covid, sono situazioni che lasciano problematiche. Ora è il momento di, abbiamo fatto cose molto positive, ma iduee mezzo sarannoper campionato ed Europa League e dobbiamo cercare di vincere più partite possibili da qui alla fine”. Così il tecnico del Milan, Stefano, alla vigilia del match di domani in casa del Verona. Una partita difficile che arriva in un momento non semplice, con l’Inter che si è presa il posto e che è già a +6. “Abbiamo sempre puntato sulle nostre prestazioni e sui nostri risultati, ...

