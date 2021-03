Patrick J Adams difende la l’ex collega di Suits, Meghan Markle: “Orribile quello che fa la famiglia reale” (Di sabato 6 marzo 2021) Meghan Markle è stata accusata di bullismo nei confronti di diversi assistenti e la famiglia reale non ha fatto nulla per mettere a tacere questi rumor. La moglie di Harry in un’intervista rilasciata ad Oprah ha addirittura dichiarato che ‘il palazzo’ avrebbe avuto un ruolo attivo nel perpetuare falsità sul suo conto. Adesso a difendere la Markle è arrivato Patrick J Adams. L’amico e collega dei tempi di Suits in una serie di tweet si è scagliato contro la famiglia reale inglese e i media britannici. “Meghan Markle e io abbiamo trascorso diversi anni a lavorare insieme a Suits. Fin dal primo giorno è stata un membro entusiasta, ... Leggi su biccy (Di sabato 6 marzo 2021)è stata accusata di bullismo nei confronti di diversi assistenti e lanon ha fatto nulla per mettere a tacere questi rumor. La moglie di Harry in un’intervista rilasciata ad Oprah ha addirittura dichiarato che ‘il palazzo’ avrebbe avuto un ruolo attivo nel perpetuare falsità sul suo conto. Adesso are laè arrivato. L’amico edei tempi diin una serie di tweet si è scagliato contro lainglese e i media britannici. “e io abbiamo trascorso diversi anni a lavorare insieme a. Fin dal primo giorno è stata un membro entusiasta, ...

