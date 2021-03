"Ora servono misure più dure". Già tutto pronto per la serrata? (Di sabato 6 marzo 2021) Valentina Dardari Il Comitato tecnico scientifico avrebbe suggerito al governo di non andare oltre la soglia dei 250 casi, altrimenti situazione ingestibile Secondo fonti del Cts, il Comitato tecnico scientifico, con le scuole chiuse servirebbero anche misure più dure. La situazione pandemica che sta vivendo l’Italia in questo momento richiederebbe forse un lockdown duro, ma se questo non è possibile da attuare, vanno decisi necessariamente dei lockdown circoscritti, ovvero delle zone rosse che entrano in vigore nel momento stesso in cui viene superata la soglia limite di 250 casi per 100mila abitanti. Cts: "Non basta chiudere le scuole" Secondo quanto appreso dall’Agi, questa sarebbe la posizione del Cts che avrebbe anche suggerito al governo di ancorare l’automatismo a questa soglia, oltre la quale la gestione sanitaria diventerebbe ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 6 marzo 2021) Valentina Dardari Il Comitato tecnico scientifico avrebbe suggerito al governo di non andare oltre la soglia dei 250 casi, altrimenti situazione ingestibile Secondo fonti del Cts, il Comitato tecnico scientifico, con le scuole chiuse servirebbero anchepiù. La situazione pandemica che sta vivendo l’Italia in questo momento richiederebbe forse un lockdown duro, ma se questo non è possibile da attuare, vanno decisi necessariamente dei lockdown circoscritti, ovvero delle zone rosse che entrano in vigore nel momento stesso in cui viene superata la soglia limite di 250 casi per 100mila abitanti. Cts: "Non basta chiudere le scuole" Secondo quanto appreso dall’Agi, questa sarebbe la posizione del Cts che avrebbe anche suggerito al governo di ancorare l’automatismo a questa soglia, oltre la quale la gestione sanitaria diventerebbe ...

Ultime Notizie dalla rete : Ora servono Covid, Meloni: "Non vedo discontinuità, ancora Dpcm" ...leader dell'unico partito all'opposizione del governo Draghi - va dimostrata con i fatti e per ora ...di avere 50 milioni di dosi per l'Ue e se ci sbrighiamo possiamo acquistare quelle che servono". Per ...

TRANSDOLOMITES * FERROVIA: GIRARDI, " LA MOBILITÀ POST PANDEMIA, STRATEGICO ADEGUARSI AI CAMBIAMENTI " Questo permetterebbe di utilizzare al meglio l'interscambio a Ora con i mezzi di SAD e Trentino Trasporti che servono le tratte tra Ora - San Lugano - Cavalese sino a Canazei soprattutto per chi ...

La buona notizia la porta Jack. Ma ora servono prima gli uomini e poi i calciatori. Rebus attacco contro il Parma Fiorentina.it Ora investiamo sui giovani Livorno ha un serio problema di edilizia scolastica almeno per quanto riguarda l’istruzione superiore. Da troppo tempo gli studenti livornesi si trovano infatti a fare i conti con spazi angusti, sedi ...

Lo Scacchiere – Maledetta primavera, la fretta c’è Se per innamorarsi basta un’ora, quanto tempo servirà per vaccinarsi? Stai per tornare maledetta primavera, ma la canzone è ora di rovesciarla: la fretta c’è. 48 ore e la Campania ripiomba in zona ros ...

