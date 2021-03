Nuovo Dpcm, le regole in vigore da oggi fino al 6 aprile (Di sabato 6 marzo 2021) Alice Torri Entrano in vigore le restrizioni anti-Covid, dal 6 marzo fino al 6 aprile, Pasqua compresa, del Dpcm firmato da Mario Draghi. Il presidente del Consiglio, di concerto con la cabina di regia e i governatori, ha stabilito nuove misure anti-Covid. Sono stati dunque sciolti i nodi che riguardavano la chiusura delle scuole e l’apertura dei Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di sabato 6 marzo 2021) Alice Torri Entrano inle restrizioni anti-Covid, dal 6 marzoal 6, Pasqua compresa, delfirmato da Mario Draghi. Il presidente del Consiglio, di concerto con la cabina di regia e i governatori, ha stabilito nuove misure anti-Covid. Sono stati dunque sciolti i nodi che riguardavano la chiusura delle scuole e l’apertura dei Impronta Unika.

Advertising

ItalyinLDN : ????Il nuovo #DPCM estende le restrizioni ai viaggi per ???? fino al 6 aprile. Possono viaggiare solo i residenti o pe… - lucfontana : Il nuovo Dpcm è in vigore da oggi: ecco le regole e i divieti - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha firmato il Dpcm sulle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da CO… - IlFattoNisseno : Covid: da oggi in vigore il nuovo Dpcm, il primo del governo Draghi - LorisGary2 : RT @Lawrence5688: La Lega fino a un mese fa aizzava le barricate contro il governo conte per l'uso indiscriminato dei dpcm, ora appoggiano… -