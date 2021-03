MotoGP Test Qatar Day 1, Espargaro e l’Aprilia si prendono la scena (Di sabato 6 marzo 2021) Dopo la giornata di shakedown di ieri che ha dato modo a rookies e e collaudatori di assaggiare l’asfalto del Qatar, oggi è sceso in pista l’intero plotone dei piloti MotoGP per la prima vera sessione di Test del 2021. Finalmente, dopo più di tre mesi di pausa, abbiamo avuto modo di gustarci le immagini che tanto ci eravamo immaginati durante l’inverno: Valentino Rossi in sella con i colori Petronas, Pecco Bagnaia all’esordio con il rosso di Borgo Panigale e Fabio Quartararo in azione con la M1 ufficiale sono solo alcuni esempi. Oltre ai nuovi abbinamenti anche il cronometro è tornato protagonista, scacciando definitivamente la nostalgia che avevamo accumulato. Andiamo quindi a vedere i tempi odierni! Morbidelli è il primo degli italiani, fatica Petrucci A differenza di ieri, quando forte vento e sabbia avevano debilitato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 6 marzo 2021) Dopo la giornata di shakedown di ieri che ha dato modo a rookies e e collaudatori di assaggiare l’asfalto del, oggi è sceso in pista l’intero plotone dei pilotiper la prima vera sessione didel 2021. Finalmente, dopo più di tre mesi di pausa, abbiamo avuto modo di gustarci le immagini che tanto ci eravamo immaginati durante l’inverno: Valentino Rossi in sella con i colori Petronas, Pecco Bagnaia all’esordio con il rosso di Borgo Panigale e Fabio Quartararo in azione con la M1 ufficiale sono solo alcuni esempi. Oltre ai nuovi abbinamenti anche il cronometro è tornato protagonista, scacciando definitivamente la nostalgia che avevamo accumulato. Andiamo quindi a vedere i tempi odierni! Morbidelli è il primo degli italiani, fatica Petrucci A differenza di ieri, quando forte vento e sabbia avevano debilitato ...

