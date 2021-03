Marek Hamsik firmerà con il Goteborg (Di sabato 6 marzo 2021) Il centrocampista Marek Hamsik farà ritorno in Europa, più precisamente in Svezia. Il giocatore che dopo aver lasciato il Napoli ed essere volato in Cina, sarebbe stato vicino ad una squadra slovacca. Alla fine per i prossimi mesi indosserà la maglia del Goteborg, la formazione svedese che milita nell’Allsvenskan, la massima serie di calcio in Svezia. Lucas Vazquez seguito da Milan e Napoli Marek Hamsik, il centrocampista ritorna nel Vecchio Continente? Sembra proprio di sì. Dopo due anni trascorsi in Cina indossando la divisa della squadra Dalian Pro, Marek Hamsik farà ritorno in Europa. La lunghissima avventura al Napoli del centrocampista, che era cominciata nel 2007, si era poi conclusa nel 2019. Da quel momento la decisione di volare verso Pechino. Con ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 6 marzo 2021) Il centrocampistafarà ritorno in Europa, più precisamente in Svezia. Il giocatore che dopo aver lasciato il Napoli ed essere volato in Cina, sarebbe stato vicino ad una squadra slovacca. Alla fine per i prossimi mesi indosserà la maglia del, la formazione svedese che milita nell’Allsvenskan, la massima serie di calcio in Svezia. Lucas Vazquez seguito da Milan e Napoli, il centrocampista ritorna nel Vecchio Continente? Sembra proprio di sì. Dopo due anni trascorsi in Cina indossando la divisa della squadra Dalian Pro,farà ritorno in Europa. La lunghissima avventura al Napoli del centrocampista, che era cominciata nel 2007, si era poi conclusa nel 2019. Da quel momento la decisione di volare verso Pechino. Con ...

