Juventus-Lazio streaming gratis | dove vedere la Serie A

(Di sabato 6 marzo 2021) Ladi Andrea Pirlo, in vista dei prossimi appuntamenti tra campionato e Coppa, si prepara ad affrontare gare importanti e allo stesso tempo difficili. Infatti, questa sera alle ore 20:45, i bianconeri ospiteranno all’Allianz Stadium ladi Simone Inzaghi. L’obiettivo è sicuramente quello di ottenere la seconda vittoria di fila, dopo il 0-3 contro lo Spezia in trasferta. La, non è l’unico appuntamento segnato sul calendario della, che continua il suo percorso anche nel campionato europeo. Martedì infatti, alle ore 21:00, la squadra di Pirlo ospiterà il Porto per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri sono reduci da una sconfitta nella gara di andata per un risultato di 2-1, su gol di Taremi al secondo minuto, seguito dal raddoppio del Porto con la rete di ...

Commenta per primo Dopo essersi trasferito dallanell'estate del 2001, Pavel Nedved è diventato un degli uomini chiave del centrocampo ...che ha assicurato la vittoria per 1 - 0 per laLe probabili formazioni diLasi schiererà con il 3 - 4 - 1 - 2 del tecnico Andrea Pirlo , alla ricerca di un successo molto importante in ottica scudetto . In porta si ...Juventus - Lazio, le statistiche: Immobile allo Stadium per rompere il digiuno. RIVIVI LA DIRETTA - Inzaghi: 'Con la Juve decisiva per la classifica Juventus-Lazio vale come una finale, perché perdere ...Il doppio ex Stephan Lichtsteiner ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Juve-Lazio è la sfida della mia carriera. A Roma ho ...