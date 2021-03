Jacopo Fo e Gad Lerner: “Sinistra e M5S non sanno più parlare di persona alle persone”. Il dialogo sulle mancanze dei progressisti (Di sabato 6 marzo 2021) Una chiacchierata di 45 minuti tra due amici di vecchia data, due progressisti, che si interrogano sul perché del fallimento comunicativo ancora prima che politico delle forze progressiste di questo paese. Jacopo Fo e Gad Lerner analizzano il difficile momento di Pd e Movimento cinque stelle, convenendo su un punto: “Non sanno più parlare di persona alle persone”. Lo spunto di partenza è proprio un post di Jacopo Fo, blogger del Fattoquotidiano.it, che qualche giorno fa rivolgeva un complimento e un consiglio a Mario Draghi: “Caro Draghi, questa volta non si faccia fregare dalla comunicazione“. La diretta integrale L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) Una chiacchierata di 45 minuti tra due amici di vecchia data, due, che si interrogano sul perché del fallimento comunicativo ancora prima che politico delle forze progressiste di questo paese.Fo e Gadanalizzano il difficile momento di Pd e Movimento cinque stelle, convenendo su un punto: “Nonpiùdi”. Lo spunto di partenza è proprio un post diFo, blogger del Fattoquotidiano.it, che qualche giorno fa rivolgeva un complimento e un consiglio a Mario Draghi: “Caro Draghi, questa volta non si faccia fregare dalla comunicazione“. La diretta integrale L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

