Inter-Atalanta, Conte in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di sabato 6 marzo 2021) L'Inter di Antonio Conte si prepara alla sfida contro l'Atalanta per il big match della ventiseiesima giornata di campionato in programma lunedì 8 marzo alle ore 20:45 nel palcoscenico di San Siro. I nerazzurri si trovano in testa alla classifica, dopo aver allungato a sei lunghezze il vantaggio sul Milan. La fuga dell'Inter è infatti stata lanciata dopo la vittoria per 2-1 contro il Parma. Conte alla vigilia della gara, parlerà nella classica conferenza stampa domenica 7 marzo alle ore 13:30 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

