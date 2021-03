Il var della serata finale di Sanremo 2021: i voti (Di sabato 6 marzo 2021) Leggo seguirà passo dopo passo l'evolversi delle situzioni e dei momenti salienti del Festival di Amadeus e Fiorello. SEGUI > LE PAGELLE della serata finale DI Sanremo FIORELLO LITTLE VOTO 5,5 - Dopo ... Leggi su leggo (Di sabato 6 marzo 2021) Leggo seguirà passo dopo passo l'evolversi delle situzioni e dei momenti salienti del Festival di Amadeus e Fiorello. SEGUI > LE PAGELLEDIFIORELLO LITTLE VOTO 5,5 - Dopo ...

Advertising

ZZiliani : Che dalla FJGC possa spuntare l’audio del colloquio #Orsato-#VAR dopo il fallo di #Pjanic non punito, nemmeno nella… - MassimoCaputi : Se un contrasto sul pallone diventa rigore con l'ausilio della Var tutto diventa molto complicato #RomaMilan - luisdidato : @FIGC a cosa serve il VAR se il sig. Massa e quelli tre fenomeni che stanno al VAR no rivedono l’azione del tocco d… - NatoPerJuvere : RT @CucchiRiccardo: Dopo il primo tempo. Gran bella #Lazio per una buona mezz'ora. Poi la reazione della #Juventus. Partita godibile e aper… - cosimosimone2 : RT @AntonelloAng: Come si può parlare di buona fede arbitrale dopo un errore del genere ai danni della @juventusfc ? Con il VAR inaccettabi… -

Ultime Notizie dalla rete : var della Calcio, nuove regole in arrivo su fuorigioco, Var e falli di mano Corriere della Sera Juve-Lazio 3-1, Rabiot e doppio Morata per rimonta bianconera La Juventus batte la Lazio 3-1 nell'anticipo serale della 26esima giornata e continua la rincorsa al secondo posto. I bianconeri aprono il match con una serie di errori che regalano fiducia ai biancoc ...

Juventus-Lazio 3-1, Rabiot e doppio Morata rimediano a una difesa distratta Pirlo parte senza Ronaldo, rischia su due errori di Cuadrado e Kulusevski che concedono il vantaggio ma rimedia nella ripresa ...

La Juventus batte la Lazio 3-1 nell'anticipo serale della 26esima giornata e continua la rincorsa al secondo posto. I bianconeri aprono il match con una serie di errori che regalano fiducia ai biancoc ...Pirlo parte senza Ronaldo, rischia su due errori di Cuadrado e Kulusevski che concedono il vantaggio ma rimedia nella ripresa ...