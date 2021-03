Il calcio vuole sperimentare il fuorigioco annacquato (basta una parte del corpo in linea) (Di sabato 6 marzo 2021) Tra le tante sperimentazioni possibili, la Gazzetta oggi riferisce di alcune proposte di Fifa e International Board riguardanti il fuorigioco. Oggi basta che una parte del corpo sia avanti, per essere in fuorigioco. La sperimentazione, invece, dovrebbe prevedere che: se l’attaccante non sarà decisamente “separato” dal penultimo difensore, cioè se avrà una parte in linea (regolare) e una oltre (irregolare), non sarà più offside. Più semplicemente: piede in linea e testa avanti (o viceversa), oggi è fuorigioco, ma domani potrebbe essere regolare. Proposta da studiare e sperimentare, virus permettendo, per capire come cambia il gioco. La Gazzetta ricorda che in questo modo “in Premier la metà dei gol annullati ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 6 marzo 2021) Tra le tante sperimentazioni possibili, la Gazzetta oggi riferisce di alcune proposte di Fifa e International Board riguardanti il. Oggiche unadelsia avanti, per essere in. La sperimentazione, invece, dovrebbe prevedere che: se l’attaccante non sarà decisamente “separato” dal penultimo difensore, cioè se avrà unain(regolare) e una oltre (irregolare), non sarà più offside. Più semplicemente: piede ine testa avanti (o viceversa), oggi è, ma domani potrebbe essere regolare. Proposta da studiare e, virus permettendo, per capire come cambia il gioco. La Gazzetta ricorda che in questo modo “in Premier la metà dei gol annullati ...

Il calcio vuole sperimentare il fuorigioco annacquato (basta una parte del corpo in linea)

