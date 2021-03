Ibrahimovic torna in Nazionale: verso la convocazione con la Svezia (Di sabato 6 marzo 2021) Zlatan Ibrahimovic è concentrato sull’ultima puntata di Sanremo, l’attaccante è stato protagonista nelle ultime apparizioni. Il calciatore ha dovuto fare i conti con un infortunio pesante e non potrà prendere parte alle prossime partite, si tratta di una tegola molto importante per il Milan che può essere considerato ancora in corsa per lo scudetto. Ibra è stato un vero trascinatore per i rossoneri, è riuscito a dare consapevolezza ad una squadra comunque giovane, tutti i calciatori hanno tirato fuori il massimo. Zlatan Ibrahimovic torna in Nazionale Foto di Simone Arveda / AnsaNel frattempo arriva un’altra notizia che riguarda l’attaccante Zlatan Ibrahimovic. Il calciatore potrebbe tornare a vestire la maglia della Svezia e potrebbe farlo già a fine mese, in ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 6 marzo 2021) Zlatanè concentrato sull’ultima puntata di Sanremo, l’attaccante è stato protagonista nelle ultime apparizioni. Il calciatore ha dovuto fare i conti con un infortunio pesante e non potrà prendere parte alle prossime partite, si tratta di una tegola molto importante per il Milan che può essere considerato ancora in corsa per lo scudetto. Ibra è stato un vero trascinatore per i rossoneri, è riuscito a dare consapevolezza ad una squadra comunque giovane, tutti i calciatori hanno tirato fuori il massimo. ZlataninFoto di Simone Arveda / AnsaNel frattempo arriva un’altra notizia che riguarda l’attaccante Zlatan. Il calciatore potrebbere a vestire la maglia dellae potrebbe farlo già a fine mese, in ...

Advertising

CalcioWeb : #Ibrahimovic torna ad indossare la maglia della #Svezia - ILOVEPACALCIO : Ibrahimovic, la Svezia dopo Sanremo: torna in nazionale. I dettagli - Ilovepalermocalcio - _esegesi_ : RT @CorSport: “#Ibrahimovic, la #Svezia dopo #Sanremo: torna in nazionale” ??? - infoitsport : Ibrahimovic torna a Sanremo in moto: 'Sono più di un supereroe'. FOTO - Fprime86 : RT @CorSport: “#Ibrahimovic, la #Svezia dopo #Sanremo: torna in nazionale” ??? -