Cts | lockdown locale subito o zona rossa automatica con 250 casi per 100mila abitanti

Advertising

Corriere : Lockdown, il Cts: «Zona rossa automatica quando si superano i 250 contagi ogni 100mila abitanti» - Agenzia_Italia : Per il Cts bisognerebbe almeno chiudere subito tutte le scuole - SaverioMascaro : RT @valy_s: #Covid19 Il CTS che avrebbe proposto al gov #Draghi un #lockdown DURO E TOTALE,chiusura delle scuole,vietando anche a bambini/r… - sandrolabanti : i #CTS cisono o cifanno? È 1anno ke chiudono non hanno risolto nulla solo danni: #100milamorti Pil-9% poveri+1milio… - abitudinario : RT @antonio_bordin: Perfetto, chiudiamo tutto come dice il #CTS. Poi però mettiamo questi emeriti imbecilli a pane e cicoria, senza stipend… -

Ultime Notizie dalla rete : Cts lockdown

...attività commerciali nelle aree maggiormente colpite dalle varianti e addirittura alnei ... Dopo il monitoraggio di venerdì , che segnala la risalita dell'indice l'Rt a a 1,06 , ilha ...Far scattare la in automatico dove si verificano 250 casi ogni 100mila abitanti. Questa l'indicazione che ilaveva dato al governo in vista del , che entra in vigore oggi, dove però il potere di disporre la zona rossa nelle zone ad alta incidenza resta attribuito ai governatori. Un'indicazione, secondo ...In alternativa, l'unico compromesso possibile e' quello di una zona rossa automatica nel momento esatto in cui si supera la soglia dei 250 contagi per 100mila abitanti. Per il Cts, dunque, la ricetta ..."Grande preoccupazione" per l'evoluzione della pandemia, che richiede l' "innalzamento delle misure su tutto il territorio nazionale" e la "riduzione delle interazioni fisiche e della mobilita'". E' q ...